Оккупанты атаковали Донецкую область: погибли братья 11 и 13 лет

Армия рф убила на Донетчине двух братьев 11 и 13 лет, еще один подросток получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Уже вечером враг обстрелял из артиллерии Ровно Мирноградской громады. Погибли двое братьев 11 и 13 лет. Кроме того, ранения получил 14-летний мальчик — он находится в тяжелом состоянии - сообщил глава ОВА.

По его словам, "это ужасная новость сама по себе, но еще ужаснее — что всех троих еще в августе-сентябре прошлого года мы эвакуировали на Днепропетровщину".

Решение вернуться домой, очевидно, дети не принимали сами, но заплатили за это решение самую страшную цену - резюмировал он.

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Также сегодня россияне атаковали FPV-дронами две гражданские машины между Покровском и Родинским — 1 человек погиб, 2 раненых. Кроме того, за сегодня в Северске 3 человека погибли и 3 раненых, и еще 1 человек ранен в Константиновке.

Враг ударил КАБом по многоэтажке в Донецкой области: погиб человек, 4 раненых