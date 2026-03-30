россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 150 из 164 дронов

россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой и 164 дронами, 150 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 марта (с 18:00 29 марта) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, а также 164 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БпЛА. Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

