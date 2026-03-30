россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 150 из 164 дронов

$43.8850.61
ukenru
29 марта, 13:23
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
29 марта, 12:02
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
29 марта, 07:21
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
3м/с
79%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ишак Дар
Андрей Костин
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Пакистан
Реклама
россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 150 из 164 дронов

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

Силы ПВО сбили и подавили 150 вражеских беспилотников во время ночной атаки. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 дронов на семи локациях.

россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 150 из 164 дронов

россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой и 164 дронами, 150 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 марта (с 18:00 29 марта) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, а также 164 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БпЛА. Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина