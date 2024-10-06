россия атаковала три района Днепропетровщины: есть раненые и разрушения

В течение суток, 6 октября, российские войска атаковали три района Днепропетровской области. В результате атак есть разрушения, также есть раненые. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, россияне ударили из РСЗО по населенным пунктам Синельниковщины.

Пострадали три человека. Осколочные ранения получили мужчина и женщина. Они в больнице (...) Из-за попадания БпЛА во время сбора урожая в поле минно-взрывную травму получил 45-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован - рассказал председатель ОВА.

Здесь в результате атак повреждены четыре дома, легковой автомобиль, гараж агрофирмы, тракторный прицеп. Также возникло несколько возгораний сухой травы.

Кроме того, на Никопольщину оккупанты сбросили боеприпас, применяли дроны-камикадзе и открывали огонь из тяжелой артиллерии. Били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах.

Повреждены фермерское хозяйство, многоэтажка, три дачных дома, остановка, линии электропередач.

Криворожский район. Противник ударил по одному из сел из артиллерии. Разрушены частный дом и два десятка солнечных панелей. Люди целы - подытожил Лысак.

Напомним,

Вчера вечером, 5 октября, враг атаковал Синельниковский район Днепропетровской области. Пострадали два человека.