россия атаковала три района Днепропетровщины: есть раненые и разрушения

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  140164 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  158213 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  159086 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  156382 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  121661 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  107125 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  123993 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123978 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124213 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124517 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Последствия российских ударов в Донецкой области за сутки: убиты 2 жителей, 8 человек получили ранения

Последствия российских ударов в Донецкой области за сутки: убиты 2 жителей, 8 человек получили ранения

  •  33885 просмотра
На Киевщине зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в 6 районах области, пострадавших нет - ОВА

На Киевщине зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в 6 районах области, пострадавших нет - ОВА

  •  38187 просмотра
На войне погиб российский доброволец Ильдар Дадин, который воевал на стороне Украины

На войне погиб российский доброволец Ильдар Дадин, который воевал на стороне Украины

  •  41533 просмотра
На Харьковщине состоялся ряд боевых столкновений, враг потерял почти 100 человек и более 90 единиц вооружения

На Харьковщине состоялся ряд боевых столкновений, враг потерял почти 100 человек и более 90 единиц вооружения

  •  21858 просмотра
Буданов получил от Шмыгаля награду за вклад разведки в борьбу с российскими захватчиками во время войны

Буданов получил от Шмыгаля награду за вклад разведки в борьбу с российскими захватчиками во время войны

  •  36022 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

4 октября 2024, 13:42  •  131434 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  147988 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  159683 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  155199 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  163136 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

  •  60835 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  56131 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  99893 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

5 октября 2024, 01:40  •  94092 просмотра
Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

4 октября 2024, 19:15  •  67716 просмотра
Актуальное
россия атаковала три района Днепропетровщины: есть раненые и разрушения

россия атаковала три района Днепропетровщины: есть раненые и разрушения

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 16:07  •  7854 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В результате атак пострадали 3 человека, повреждены жилые дома, инфраструктура и сельхозтехника.

В течение суток, 6 октября, российские войска атаковали три района Днепропетровской области. В результате атак есть разрушения, также есть раненые. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, россияне ударили из РСЗО по населенным пунктам Синельниковщины.

Пострадали три человека. Осколочные ранения получили мужчина и женщина. Они в больнице (...) Из-за попадания БпЛА во время сбора урожая в поле минно-взрывную травму получил 45-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован

- рассказал председатель ОВА. 

Здесь в результате атак повреждены четыре дома, легковой автомобиль, гараж агрофирмы, тракторный прицеп. Также возникло несколько возгораний сухой травы. 

Кроме того, на Никопольщину оккупанты сбросили боеприпас, применяли дроны-камикадзе и открывали огонь из тяжелой артиллерии. Били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах. 

Повреждены фермерское хозяйство, многоэтажка, три дачных дома, остановка, линии электропередач. 

Криворожский район. Противник ударил по одному из сел из артиллерии. Разрушены частный дом и два десятка солнечных панелей. Люди целы

- подытожил Лысак. 

Напомним,

Вчера вечером, 5 октября, враг атаковал Синельниковский район Днепропетровской области. Пострадали два человека.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
krivoi-rogКривой Рог