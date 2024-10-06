росія атакувала три райони Дніпропетровщини: є поранені та руйнування
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Внаслідок атак постраждали 3 людини, пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та сільгосптехніку.
Протягом доби, 6 жовтня, російські війська атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок атак є руйнування, також є поранені. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За словами Лисака, росіяни вдарили з РСЗВ по населених пунктах Синельниківщини.
Постраждали три людини. Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Вони у лікарні (...) Через влучання БпЛА під час збору врожаю в полі мінно-вибухову травму отримав 45-річний чоловік. Потерпілий госпіталізований
Тут внаслідок атак пошкоджені чотири будинки, легкова автівка, гараж агрофірми, тракторний причіп. Також виникло декілька займань сухої трави.
Окрім того, на Нікопольщину окупанти скинули боєприпас, застосовували дрони-камікадзе і відкривали вогонь з важкої артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Пошкоджені фермерське господарство, багатоповерхівка, три дачні будинки, зупинка, лінії електропередач.
Криворізький район. Противник вгатив по одному з сіл з артилерії. Понівечені приватна оселя і два десятки сонячних панелей. Люди цілі
Нагадаємо
Вчора ввечері, 5 жовтня, ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей.