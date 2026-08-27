россия атаковала промышленность и энергетику в Полтавской области, есть перебои с электричеством
Киев • УНН
Ночью российские войска нанесли удары по предприятиям и объекту энергетики в двух районах Полтавской области. Пострадавших нет.
Полтавская область ночью подверглась атаке рф, под ударом оказались промышленные предприятия и энергетика в двух районах, есть обесточивания, сообщил в четверг глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч в соцсетях, пишет УНН.
Ночью враг атаковал промышленные предприятия в Кременчугском районе. Также под удар попал один из объектов энергетики в Миргородском районе. Произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света временно остались потребители в 7 населённых пунктах
По его словам, все службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Информация о пострадавших в экстренные службы не поступала, добавил он.
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