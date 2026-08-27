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росія атакувала промисловість і енергетику на Полтавщині, є перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Уночі російські війська вдарили по підприємствах і енергооб’єкту в двох районах Полтавщини. Постраждалих немає.

росія атакувала промисловість і енергетику на Полтавщині, є перебої зі світлом

Полтавська область вночі опинилася під атакою рф, під ударом були промислові підприємства та енергетика у двох районах, є знеструмлення, повідомив у четвер голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у соцмережах, пише УНН.

Вночі ворог атакував промислові підприємства у Кременчуцькому районі. Також під удар потрапив один з обʼєктів енергетики у Миргородському районі. Сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла тимчасово залишилися споживачі у 7 населених пунктах

- написав Дяківнич.

З його слів, усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило, додав він.

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Юлія Шрамко

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Полтавська область