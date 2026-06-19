Российский удар КАБ по Харькову: во время разбора завалов нашли фрагменты тела мужчины

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с Путиным

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с Путиным

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с Путиным

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с Путиным