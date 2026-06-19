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Российский удар КАБ по Харькову: во время разбора завалов нашли фрагменты тела мужчины

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Ночью российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову. Во время тушения пожара в складском здании обнаружили фрагменты тела погибшего мужчины.

Российский удар КАБ по Харькову: во время разбора завалов нашли фрагменты тела мужчины

В результате удара РФ КАБ по Харькову этой ночью погиб человек - во время тушения пожара и разбора завалов в складском здании обнаружили фрагменты тела погибшего мужчины, сообщили в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Возросло количество жертв вражеского удара КАБ по Харькову этой ночью. Во время ликвидации последствий атаки обнаружили фрагменты тела человека. Устанавливаем все детали

- написал Синегубов.

В ГСЧС уточнили, что "в Харькове во время тушения пожара и разбора завалов в складском здании в Холодногорском районе спасатели обнаружили фрагменты тела погибшего мужчины".

Работы по ликвидации последствий российских ударов продолжаются.

Дополнение

По данным ГСЧС, ночью враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Харькову, а также Дергачевской, Золочевской и Малоданиловской общинам области на Харьковщине, в результате атаки российской авиации пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка.

Уже 9 пострадавших от российского удара КАБ по Харькову, среди них четверо детей19.06.26, 08:11 • 2924 просмотра

Одно из попаданий произошло в складское здание в Холодногорском районе Харькова. Возникли разрушения и масштабный пожар. 

В результате других попаданий повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили.

Как сообщил Синегубов, в течение прошлых суток вражеским ударам подверглись г. Харьков и 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб; пострадали 15 человек, среди них – 4 детей. В том числе в Харькове пострадали 9 человек, в том числе 4 детей.

Юлия Шрамко

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