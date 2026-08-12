Российский дрон ударил по автобусу предприятия в Запорожском районе, есть раненый
Киев • УНН
Вражеский дрон ударил по автобусу одного из запорожских предприятий на автодороге возле села Украинка. Ранение получил 53-летний мужчина, ему оказывается медицинская помощь.
россия атаковала дроном автобус одного из запорожских предприятий на дороге в Запорожском районе, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров в соцсетях, пишет УНН.
Один человек ранен: россияне атаковали автобус в Запорожском районе. Вражеский дрон ударил по автобусу одного из запорожских предприятий на автодороге неподалёку от села Украинка
По его словам, ранения получил 53-летний мужчина. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Дополнение
Сегодня в Запорожской области объявлен траур по жертвам атаки РФ 11 августа. Погибли 7 человек, 24 — пострадали. В "Метинвесте" сообщили, что вражеский "баллистический удар застал работников на пути к укрытию сразу после объявления тревоги. К сожалению, эта террористическая атака унесла жизни семи членов команды "Запорожстали"".