Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: трое раненых
Киев • УНН
Дрон рф попал в маршрутку в Херсоне, ранив трёх человек. В тот же день россияне убили велосипедиста в Корабельном районе.
Российские войска ударили дроном по маршрутке в Херсоне, известно о 3 пострадавших, сообщил в четверг глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в соцсетях, пишет УНН.
Около 10:25 российский оператор вражеского дрона направил взрывчатку на маршрутный автобус в центре города. В результате атаки ранения получили трое людей. 59-летний мужчина и 60-летняя женщина получили минно-взрывные травмы. У 55-летнего водителя автобуса — контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы
В настоящее время пострадавшим, по его словам, оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят дополнительное обследование.
"Враг атаковал гражданский транспорт среди бела дня, когда люди просто ехали по своим делам. Это очередное циничное преступление россиян против мирных херсонцев", — подчеркнул глава ГВА.
Дополнение
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате атак рф за прошедшие сутки ранены 18 человек в Херсонской области, в том числе ребенок.
Полиция в области показала последствия ударов рф за предыдущие сутки.
Сегодня, как сообщил глава ОВА, россияне убили в Херсоне еще одного человека.
"российские террористы убили с беспилотника еще одного жителя Херсонщины. С самого утра в Корабельном районе Херсона оккупанты атаковали с дрона мужчину, который ехал на велосипеде. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. В настоящее время соответствующие службы устанавливают личность погибшего", — написал Прокудин в соцсетях.