Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: трое раненых

$44.570.1052.010.08
ukenru
09:50 • 1570 просмотра
В Киеве во время полномасштабной войны родилось более 86 тысяч детей PhotoVideo
09:14 • 13074 просмотра
В ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины - FT
08:54 • 14547 просмотра
россия атаковала предприятие в Запорожье, вспыхнул пожар
08:29 • 19846 просмотра
В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев — МИД
06:19 • 25962 просмотра
Семь баллистических ракет и "Оникс", а также 225 из 258 дронов обезвредили за ночь
05:33 • 24379 просмотра
Одесская область более 7 часов находилась под атакой рф: повреждены высотка и инфраструктураPhoto
04:30 • 30049 просмотра
Италия передаст Украине четыре батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары
04:24 • 27400 просмотра
Глава ЦРУ Рэтклифф в Москве предупредил Россию не атаковать страны НАТО — CBS News
27 августа, 01:35 • 18712 просмотра
рф располагает до 17 переоборудованными пусковыми установками С-400 для ударов ракетами РМ-48У по УкраинеPhoto
27 августа, 00:51 • 23381 просмотра
Россияне атаковали Киев и ряд городов Украины, применили баллистику, а в столице работала ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
47%
753мм
Популярные новости
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 42637 просмотра
Что празднуют 27 августа в Украине и мире04:00 • 11625 просмотра
Цена на пшеницу достигла трехлетнего максимума, поскольку в мире опасаются усиления войны рф против Украины04:44 • 13198 просмотра
Атака рф на Киев повредила гимназию и медучреждениеPhoto05:17 • 23461 просмотра
Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными06:59 • 30071 просмотра
публикации
Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными06:59 • 30150 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам26 августа, 16:14 • 55508 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto26 августа, 13:15 • 54326 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto26 августа, 11:45 • 57874 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 72511 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Джон Ратклифф
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Иран
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 42707 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 30759 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 54688 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 52863 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 54653 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Financial Times
ATACMS
Шахед-136
Нефть марки Brent

Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: трое раненых

Киев • УНН

 • 2080 просмотра

Дрон рф попал в маршрутку в Херсоне, ранив трёх человек. В тот же день россияне убили велосипедиста в Корабельном районе.

Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: трое раненых
Источник: t.me/yaroslavshanko

Российские войска ударили дроном по маршрутке в Херсоне, известно о 3 пострадавших, сообщил в четверг глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в соцсетях, пишет УНН.

Около 10:25 российский оператор вражеского дрона направил взрывчатку на маршрутный автобус в центре города. В результате атаки ранения получили трое людей. 59-летний мужчина и 60-летняя женщина получили минно-взрывные травмы. У 55-летнего водителя автобуса — контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы

— написал Шанько.

В настоящее время пострадавшим, по его словам, оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят дополнительное обследование.

"Враг атаковал гражданский транспорт среди бела дня, когда люди просто ехали по своим делам. Это очередное циничное преступление россиян против мирных херсонцев", — подчеркнул глава ГВА.

Дополнение

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате атак рф за прошедшие сутки ранены 18 человек в Херсонской области, в том числе ребенок.

Полиция в области показала последствия ударов рф за предыдущие сутки.

Сегодня, как сообщил глава ОВА, россияне убили в Херсоне еще одного человека.

"российские террористы убили с беспилотника еще одного жителя Херсонщины. С самого утра в Корабельном районе Херсона оккупанты атаковали с дрона мужчину, который ехал на велосипеде. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. В настоящее время соответствующие службы устанавливают личность погибшего", — написал Прокудин в соцсетях.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Война в Украине
Прокудин Александр Сергеевич
Херсон