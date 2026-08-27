Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: троє поранених
Київ • УНН
Дрон РФ влучив у маршрутку в Херсоні, поранивши трьох людей. Того ж дня росіяни вбили велосипедиста у Корабельному районі.
Російські війська вдарили дроном по маршрутці у Херсоні, відомо про 3 постраждалих, повідомив у четвер голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у соцмережах, пише УНН.
Близько 10:25 російський оператор ворожого дрона спрямував вибухівку на маршрутний автобус у середмісті. Унаслідок атаки поранення дістали троє людей. 59-річний чоловік та 60-річна жінка отримали мінно-вибухові травми. У 55-річного водія автобуса - контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми
Наразі постраждалим, з його слів, надають необхідну медичну допомогу та проводять дообстеження.
"Ворог атакував цивільний транспорт серед білого дня, коли люди просто їхали у своїх справах. Це черговий цинічний злочин росіян проти мирних херсонців", - наголосив голова МВА.
Доповнення
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок атак рф минулої доби поранено 18 людей у Херсонській області, у тому числі дитину.
Поліція в області показала наслідки ударів рф за попередню добу.
Сьогодні, як повідомив голова ОВА, росіяни вбили у Херсоні ще одну людину.
"російські терористи вбили з безпілотника ще одного жителя Херсонщини. З самого ранку у Корабельному районі Херсона окупанти атакували з дрона чоловіка, який їхав на велосипеді. Він дістав поранення, несумісні з життям. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого", - написав Прокудін у соцмережах.