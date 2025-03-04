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российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

Киев • УНН

 • 68478 просмотра

Ночью 4 марта российский беспилотник повредил здание детского медицинского учреждения в Сумах. Из-за атаки две больницы работают на генераторах, а некоторые районы города остались без электроснабжения.

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

Ночью 4 марта россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города Сумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Детали

Указывается, что в результате удара БПЛА были повреждены помещения детского медицинского учреждения.

Аварийно-спасательные службы работают над локализацией и тушением пожара. Предварительно без жертв. Последствия уточняются.

- говорится в сообщении.

В свою чергу виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзарь рассказал, что из-за ночной атаки российских дронов в городе частично отсутствует электроснабжение.

"Снова прилет "Шахеда" в одну из поликлиник нашего города. Также есть проблема с электроснабжением, две больницы работают на генераторах. Также отсутствует свет в некоторых районах нашего города", - сообщил Кобзар.

Напомним

В результате российской атаки дронами на Одессу 3 марта пострадало четверо людей, трое с осколочными ранениями. Из-за обстрела приостановили работу три районные котельные, повреждены жилые дома и бизнес-центр.

Коваленко объяснил информацию от ГУР о планах россии увеличить количество атак дронами до 500 пусков03.03.25, 09:44 • 61222 просмотра

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