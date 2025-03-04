российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света
Киев • УНН
Ночью 4 марта российский беспилотник повредил здание детского медицинского учреждения в Сумах. Из-за атаки две больницы работают на генераторах, а некоторые районы города остались без электроснабжения.
Ночью 4 марта россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города Сумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Детали
Указывается, что в результате удара БПЛА были повреждены помещения детского медицинского учреждения.
Аварийно-спасательные службы работают над локализацией и тушением пожара. Предварительно без жертв. Последствия уточняются.
В свою чергу виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзарь рассказал, что из-за ночной атаки российских дронов в городе частично отсутствует электроснабжение.
"Снова прилет "Шахеда" в одну из поликлиник нашего города. Также есть проблема с электроснабжением, две больницы работают на генераторах. Также отсутствует свет в некоторых районах нашего города", - сообщил Кобзар.
Напомним
В результате российской атаки дронами на Одессу 3 марта пострадало четверо людей, трое с осколочными ранениями. Из-за обстрела приостановили работу три районные котельные, повреждены жилые дома и бизнес-центр.
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