російський дрон атакував дитячу поліклініку в Сумах: місто частково без світла
Київ • УНН
Вночі 4 березня російський безпілотник пошкодив будівлю дитячого медичного закладу в Сумах. Через атаку дві лікарні працюють на генераторах, а деякі райони міста залишились без електропостачання.
Вночі 4 березня росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста Суми. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
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Зазначається, що внаслідок удару БПЛА були пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу.
Аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі. Попередньо без жертв. Наслідки уточнюються
У свою чергу виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар розповів, що через нічну атаку російських дронів у місті частково відсутнє електропостачання.
"Знову приліт "Шахеда" в одну з поліклінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням, дві лікарні працюють на генераторах. Також відсутнє світло в деяких районах нашого міста", - повідомив Кобзар.
Нагадаємо
Внаслідок російської атаки дронами на Одесу 3 березня постраждало четверо людей, троє з осколковими пораненнями. Через обстріл припинили роботу три районні котельні, пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр.
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