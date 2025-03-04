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російський дрон атакував дитячу поліклініку в Сумах: місто частково без світла

Київ • УНН

 • 68481 перегляди

Вночі 4 березня російський безпілотник пошкодив будівлю дитячого медичного закладу в Сумах. Через атаку дві лікарні працюють на генераторах, а деякі райони міста залишились без електропостачання.

російський дрон атакував дитячу поліклініку в Сумах: місто частково без світла

Вночі 4 березня росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста Суми. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Деталі

Зазначається, що внаслідок удару БПЛА були пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу.

Аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі. Попередньо без жертв. Наслідки уточнюються

- йдеться у повідомленні.

У свою чергу виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар розповів, що через нічну атаку російських дронів у місті частково відсутнє електропостачання.

"Знову приліт "Шахеда" в одну з поліклінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням, дві лікарні працюють на генераторах. Також відсутнє світло в деяких районах нашого міста", - повідомив Кобзар.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки дронами на Одесу 3 березня постраждало четверо людей, троє з осколковими пораненнями. Через обстріл припинили роботу три районні котельні, пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр.

Коваленко пояснив інформацію від ГУР про плани рф збільшити кількість атак дронами до 500 пусків 03.03.25, 09:44 • 61223 перегляди

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