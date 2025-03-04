Четверо постраждалих: наслідки дронової атаки по Одесі

росія 03 березня атакувала Одесу дронами. Унаслідок атаки травмувалось четверо людей. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Внаслідок російської атаки на Одесу постраждало четверо людей - йдеться у дописі чиновника.

За його словами, троє людей, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та перелами кінцівок.

У стані середнього ступеню важкості доставлені до медичних закладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію - написав Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Голова Одеської ОВА зазначив, що лікарі надають всім необхідну допомогу.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Одесу зупинено роботу трьох районних котелень міста. Пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр, міська влада працює над відновленням теплопостачання.

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