Четверо пострадавших: последствия дроновой атаки по Одессе
Киев • УНН
В результате российской атаки дронами на Одессу 3 марта пострадали четверо людей, трое из них с осколочными ранениями. Из-за обстрела приостановили работу три районные котельные, повреждены жилые дома и бизнес-центр.
россия 03 марта атаковала Одессу дронами. В результате атаки травмировалось четверо людей. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.
В результате российской атаки на Одессу пострадало четверо людей
По его словам, трое человек, жители частных домов, получили осколочные ранения и переломы конечностей.
В состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Еще один человек, который в момент атаки находился в бизнес-центре, получил сотрясение
Глава Одесской ОВА отметил, что врачи оказывают всем необходимую помощь.
Напоминаем
В результате вражеской атаки на Одессу остановлена работа трех районных котельных города. Повреждены жилые дома и бизнес-центр, городские власти работают над восстановлением теплоснабжения.
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