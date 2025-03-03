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Пошкоджено котельні, житлові будинки, бізнес-центр: в Одесі повідомили про наслідки ворожої атаки на місто

Київ • УНН

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Внаслідок ворожої атаки на Одесу зупинено роботу трьох районних котелень міста. Пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр, міська влада працює над відновленням теплопостачання.

Пошкоджено котельні, житлові будинки, бізнес-центр: в Одесі повідомили про наслідки ворожої атаки на місто

Внаслідок ворожого обстрілу Одеси зупинено роботу трьох районних котелень міста. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер міста Геннадій Труханов, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 03 березня о 22:42 Одеська міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки на місто.

Внаслідок ворожого обстрілу зупинено роботу трьох районних котелень міста 

- йдеться у дописі мера міста Геннадія Труханова.

"Працюємо над тим, щоб якнайшвидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення", - додав чиновник.

За словами мера Одеси, в результаті атаки ворога також пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр.

Інформація про постраждалих уточнюється. Працює оперативний штаб та міські комунальні служби

- підсумував Труханов.

Нагадаємо, у понеділок, 03 березня в Одесі пролунали вибухи, після чого у частини міста зникло електропостачання. Повітряні Сили повідомили про атаку ворожих БпЛА з західного напрямку та акваторії Чорного моря.

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