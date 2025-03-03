Пошкоджено котельні, житлові будинки, бізнес-центр: в Одесі повідомили про наслідки ворожої атаки на місто
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Одесу зупинено роботу трьох районних котелень міста. Пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр, міська влада працює над відновленням теплопостачання.
Внаслідок ворожого обстрілу Одеси зупинено роботу трьох районних котелень міста. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер міста Геннадій Труханов, передає УНН.
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У понеділок, 03 березня о 22:42 Одеська міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки на місто.
Внаслідок ворожого обстрілу зупинено роботу трьох районних котелень міста
"Працюємо над тим, щоб якнайшвидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення", - додав чиновник.
За словами мера Одеси, в результаті атаки ворога також пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр.
Інформація про постраждалих уточнюється. Працює оперативний штаб та міські комунальні служби
Нагадаємо, у понеділок, 03 березня в Одесі пролунали вибухи, після чого у частини міста зникло електропостачання. Повітряні Сили повідомили про атаку ворожих БпЛА з західного напрямку та акваторії Чорного моря.
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