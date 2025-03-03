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Повреждены котельные, жилые дома, бизнес-центр: в Одессе сообщили о последствиях вражеской атаки на город

Киев • УНН

 • 22929 просмотра

В результате вражеской атаки на Одессу остановлена работа трех районных котельных города. Повреждены жилые дома и бизнес-центр, городские власти работают над восстановлением теплоснабжения.

Повреждены котельные, жилые дома, бизнес-центр: в Одессе сообщили о последствиях вражеской атаки на город

В результате вражеского обстрела Одессы остановлена работа трех районных котельных города. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Геннадий Труханов, передает УНН.

Детали

В понедельник, 03 марта в 22:42 Одесская городская власть сообщила о последствиях вражеской атаки на город.

В результате вражеского обстрела остановлена работа трех районных котельных города 

- речь идет в посте мэра города Геннадия Труханова.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников энергии", - добавил чиновник.

По словам мэра Одессы, в результате атаки врага также повреждены жилые дома, бизнес-центр.

Информация о пострадавших уточняется. Работает оперативный штаб и городские коммунальные службы

- подытожил Труханов.

Напоминаем, в понедельник, 03 марта в Одессе прозвучали взрывы, после чего в части города пропало электроснабжение. Воздушные Силы сообщили об атаке вражеских БПЛА с западного направления и акватории Черного моря.

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