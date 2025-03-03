Повреждены котельные, жилые дома, бизнес-центр: в Одессе сообщили о последствиях вражеской атаки на город
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Одессу остановлена работа трех районных котельных города. Повреждены жилые дома и бизнес-центр, городские власти работают над восстановлением теплоснабжения.
В результате вражеского обстрела Одессы остановлена работа трех районных котельных города. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Геннадий Труханов, передает УНН.
Детали
В понедельник, 03 марта в 22:42 Одесская городская власть сообщила о последствиях вражеской атаки на город.
В результате вражеского обстрела остановлена работа трех районных котельных города
"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников энергии", - добавил чиновник.
По словам мэра Одессы, в результате атаки врага также повреждены жилые дома, бизнес-центр.
Информация о пострадавших уточняется. Работает оперативный штаб и городские коммунальные службы
Напоминаем, в понедельник, 03 марта в Одессе прозвучали взрывы, после чего в части города пропало электроснабжение. Воздушные Силы сообщили об атаке вражеских БПЛА с западного направления и акватории Черного моря.
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