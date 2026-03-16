российский дрон атаковал автомобиль в центре Херсона: 67-летнего водителя с тяжелыми ранениями госпитализировали
Киев • УНН
Оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника на гражданский автомобиль в центре города. 67-летний водитель получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице.
В понедельник, 16 марта, около 7:00 российские оккупационные войска с беспилотника атаковали авто в центре Херсона. Об этом сообщает Херсонская ГВА, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что 67-летний водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
У него - контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочные ранения лица
В ГВА добавили, что медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Напомним
11 марта в Херсоне российские войска ударили дроном по маршрутке, пострадали 10 человек, среди них - несовершеннолетний.
