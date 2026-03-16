російський дрон атакував автомобіль у центрі Херсона: 67-річного водія з важкими пораненнями госпіталізували

У понеділок, 16 березня, близько 7:00 російські окупаційні війська з безпілотника атакували авто в середмісті Херсона. Про це повідомляє Херсонська МВА, інформує УНН.

Зазначається, що 67-річний водій доправлений до лікарні в тяжкому стані.

У нього - контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення обличчя - йдеться у повідомленні.

В МВА додали, що медики надають потерпілому всю необхідну допомогу.

11 березня у Херсоні російські війська вдарили дроном по маршрутці, постраждали 10 людей, серед них - неповнолітній.

