Федеральная служба безопасности рф ищет агентов разведки из других стран в Канаде, чтобы предложить им работать на москву. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

российская фсб в Канаде пытается найти иностранцев, которые поддерживают контакт с разведками разных государств мира, и завербовать на службу москве - заявили в ГУР.

В ведомстве добавили, что россия ищет агентов-двойников происходит в среде иммигрантов из России и других стран, которые находились в составе или под влиянием советского союза.

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Также в украинской разведке предупредили, что свои призывы кремлевская спецслужба продвигает, в частности, через русскоязычные средства массовой информации в Канаде.

Например, в марте 2024 года соответствующее обращение фсб распространили в виде листовки-приложения к печатному изданию "Наша Канада" - это газета, которую бесплатно распространяют в магазинах "европейских товаров", российских ресторанах, метро, отдельных школах, больницах и жилых комплексах города Торонто= - рассказали в ГУР МО.

В разведке отметили, что это указанное издание позиционирует себя продемократическим и антипутинским, однако может быть лишь прикрытием и способом отвлечения внимания местных структур безопасности.

Напомним

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что украинская спецслужба превзошла российские спецслужбы по всем ключевым направлениям.