российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  39238 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  44232 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  114276 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114717 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114166 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  107984 просмотра

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9 апреля 2024, 07:16  •  113407 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  445653 просмотра

российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР

фсб рф пытается завербовать агентов разведки из других стран, включая иммигрантов из россии и бывших советских республик, для работы на Москву в Канаде, распространяя листовки через русскоязычные СМИ.

Новости Мира •   •  6237 просмотра
российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР

Нужно не заигрывать с рф, а изолировать политически - Зеленский

Зеленский призвал к полной политической изоляции россии, а не заигрыванию с ней, из-за ненависти рф ко всему, что находится за пределами ее границ.

Война •   •  7108 просмотра
Нужно не заигрывать с рф, а изолировать политически - Зеленский

Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф

Премьер-министр Испании призвал ЕС увеличить оборонные инвестиции для усиления потенциала сдерживания и приведения промышленности сектора в соответствие с европейской экономикой в условиях российской агрессии.

Новости Мира •   •  6320 просмотра
Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф

Харьковщина: Синегубов рассказал, какие инициативы были утверждены после визита Президента в регион

Накануне Президент Зеленский посетил Харьковскую область, чтобы обсудить вопросы противовоздушной обороны, фортификационных сооружений, поддержки бизнеса и энергетической безопасности во время войны. об инициативах утвержденных на первом заседании облсовета рассказал председатель ОВа Олег Синегубов.

Война •   •  10275 просмотра
Харьковщина: Синегубов рассказал, какие инициативы были утверждены после визита Президента в регион

Убийство на станции столичного фуникулера: в Киеве попрощались с погибшим подростком

16-летний школьник Максим Матерухин погиб после того, как 30-летний правоохранитель толкнул его на станции фуникулера в Киеве.

Общество •   •  12790 просмотра
Убийство на станции столичного фуникулера: в Киеве попрощались с погибшим подростком

Мирный саммит по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня

Швейцария будет принимать двухдневную мирную конференцию высокого уровня по Украине 15-16 июня, направленную на создание "рамок, способствующих достижению всеобъемлющего и прочного мира в Украине",.

Война •   •  13975 просмотра
Мирный саммит по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня

Бесплатные путевки в Артек смогут получить больше детей

Добавлены три новые категории детей, имеющих право на бесплатные путевки в летний лагерь "Артек": дети участников боевых действий, в том числе добровольцев, дети, которые потеряли родителей, защищавших Украину, и дети внутренне перемещенных лиц.

Общество •   •  11604 просмотра
Бесплатные путевки в Артек смогут получить больше детей

Роспропаганда продвигает фейк о "продаже" Одесской и Николаевской областей - ЦПД

Фейковые новости о продаже Одесской и Николаевской областей Франции и Великобритании были развенчаны Украинским центром противодействия дезинформации как российская пропаганда, направленная на дискредитацию украинской власти и сеяние неуверенности.

Война •   •  12313 просмотра
Роспропаганда продвигает фейк о "продаже" Одесской и Николаевской областей - ЦПД

Вероятно, "Искандер К": украинские военные сбили ракету в Запорожской области

Подразделение Воздушного командования "Восток" уничтожило вражескую крылатую ракету, предположительно "Искандер К", в Запорожской области.

Война •   •  11509 просмотра
Вероятно, "Искандер К": украинские военные сбили ракету в Запорожской области

Не было возможности пообщаться с ним на эту тему: Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны

Президент Зеленский заявил, что не имел возможности обсудить план Трампа по прекращению войны, безпосере с ним, но был бы рад выслушать и поговорить о нем.

Война •   •  12524 просмотра
Не было возможности пообщаться с ним на эту тему: Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны