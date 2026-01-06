российские офицеры на Покровском направлении массово просятся в тыл - АТЕШ

$42.290.12
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 10858 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 32057 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 59462 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 36163 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 39175 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 42303 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 104005 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70719 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95883 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99927 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Сырский раскрыл детали подготовки войск: увеличен штат инструкторов и изменена программа5 января, 20:00 • 3182 просмотра
Канцлер Германии Мерц заявил об угрозе гуманитарного энергетического кризиса в Украине5 января, 20:16 • 2844 просмотра
Министр войны Хегсет высмеял эффективность российских ПВО после операции в ВенесуэлеVideo5 января, 20:58 • 2528 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 7390 просмотра
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры00:18 • 2616 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 16406 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 40783 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 161789 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Пит Хегсетх
Джей Ди Вэнс
Музыкант
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Нью-Йорк
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 7444 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 56676 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 51085 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 47599 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 55694 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетная система С-400

российские офицеры на Покровском направлении массово просятся в тыл - АТЕШ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Агенты АТЕШ зафиксировали резкое падение морального духа в подразделениях оккупантов на Покровском направлении. Офицеры 39-й гвардейской мотострелковой бригады пытаются перевестись в тыл, но командование угрожает им дисциплинарными взысканиями.

российские офицеры на Покровском направлении массово просятся в тыл - АТЕШ

Агенты партизанского движения АТЕШ среди военнослужащих ВС РФ зафиксировали резкое падение морального духа в подразделениях оккупантов на Покровском направлении. В частности, в 39-й гвардейской мотострелковой бригаде офицеры все чаще пытаются перевестись на более спокойные участки фронта или в тыловые районы. Об этом АТЕШ сообщает в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Высшее командование армии РФ пытается подавить волну рапортов угрозами. Офицерам пообещали дисциплинарные взыскания, понижение в должностях и полную блокировку карьерного роста.

Движение АТЕШ зафиксировало масштабные репрессии против религиозных общин в оккупированном Крыму05.01.26, 07:21 • 4706 просмотров

По данным АТЕШ, от командиров на местах требуют: письменных отчетов о "стабильной обстановке", которая не соответствует действительности; подписания фиктивных документов о состоянии подразделений; удержания позиций любой ценой под угрозой трибунала за отступление подчиненных.

Страх перед ВСУ и местным населением

Большинство офицеров среднего звена полностью демотивированы и плохо ориентируются в местных условиях. Покровское направление они воспринимают как "опасную ссылку".

Оккупанты находятся в состоянии постоянного напряжения из-за страха перед ударами Сил обороны Украины и действиями партизан. Также захватчики уверены, что местные жители уже передали координаты их командных пунктов и маршруты передвижения украинской разведке.

"АТЕШ": российские командиры на Херсонщине отбирают выплаты и бросают солдат в "ямы"03.01.26, 09:01 • 7386 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Вооруженные силы Украины