российские офицеры на Покровском направлении массово просятся в тыл - АТЕШ
Киев • УНН
Агенты АТЕШ зафиксировали резкое падение морального духа в подразделениях оккупантов на Покровском направлении. Офицеры 39-й гвардейской мотострелковой бригады пытаются перевестись в тыл, но командование угрожает им дисциплинарными взысканиями.
Агенты партизанского движения АТЕШ среди военнослужащих ВС РФ зафиксировали резкое падение морального духа в подразделениях оккупантов на Покровском направлении. В частности, в 39-й гвардейской мотострелковой бригаде офицеры все чаще пытаются перевестись на более спокойные участки фронта или в тыловые районы. Об этом АТЕШ сообщает в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Высшее командование армии РФ пытается подавить волну рапортов угрозами. Офицерам пообещали дисциплинарные взыскания, понижение в должностях и полную блокировку карьерного роста.
По данным АТЕШ, от командиров на местах требуют: письменных отчетов о "стабильной обстановке", которая не соответствует действительности; подписания фиктивных документов о состоянии подразделений; удержания позиций любой ценой под угрозой трибунала за отступление подчиненных.
Страх перед ВСУ и местным населением
Большинство офицеров среднего звена полностью демотивированы и плохо ориентируются в местных условиях. Покровское направление они воспринимают как "опасную ссылку".
Оккупанты находятся в состоянии постоянного напряжения из-за страха перед ударами Сил обороны Украины и действиями партизан. Также захватчики уверены, что местные жители уже передали координаты их командных пунктов и маршруты передвижения украинской разведке.
