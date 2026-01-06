російські офіцери на Покровському напрямку масово просяться в тил - АТЕШ
Київ • УНН
Агенти АТЕШ зафіксували різке падіння морального духу в підрозділах окупантів на Покровському напрямку. Офіцери 39-ї гвардійської мотострілецької бригади намагаються перевестися в тил, але командування погрожує їм дисциплінарними стягненнями.
Агенти партизанського руху АТЕШ серед військовослужбовців зс рф зафіксували різке падіння морального духу в підрозділах окупантів на Покровському напрямку. Зокрема, у 39-й гвардійській мотострілецькій бригаді офіцери все частіше намагаються перевестися на спокійніші ділянки фронту або в тилові райони. Про це АТЕШ повідомляє у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Вище командування армії рф намагається придушити хвилю рапортів погрозами. Офіцерам пообіцяли дисциплінарні стягнення, пониження в посадах та повне блокування кар’єрного росту.
За даними АТЕШ, від командирів на місцях вимагають: письмових звітів про "стабільну обстановку", яка не відповідає дійсності; підписання фіктивних документів про стан підрозділів; утримання позицій будь-якою ціною під загрозою трибуналу за відступ підлеглих.
Страх перед ЗСУ та місцевим населенням
Більшість офіцерів середньої ланки повністю демотивовані та погано орієнтуються в місцевих умовах. Покровський напрямок вони сприймають як "небезпечне заслання".
Окупанти перебувають у стані постійної напруги через страх перед ударами Сил оборони України та діями партизанів. Також загарбники впевнені, що місцеві жителі вже передали координати їхніх командних пунктів та маршрути пересування українській розвідці.
