російські офіцери на Покровському напрямку масово просяться в тил - АТЕШ

Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 10877 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 32089 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 59514 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 36193 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 39200 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 42312 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 104023 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70721 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95888 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99934 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Сирський розкрив деталі підготовки військ: збільшено штат інструкторів та змінено програму5 січня, 20:00 • 3182 перегляди
Канцлер Німеччини Мерц заявив про загрозу гуманітарної енергетичної кризи в Україні5 січня, 20:16 • 2844 перегляди
Міністр війни Хегсет висміяв ефективність російських ППО після операції у ВенесуеліVideo5 січня, 20:58 • 2528 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 7390 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури00:18 • 2616 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 16433 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 59520 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 40806 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 104026 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 161803 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 7476 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 56681 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 51090 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 47604 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 55699 перегляди
російські офіцери на Покровському напрямку масово просяться в тил - АТЕШ

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Агенти АТЕШ зафіксували різке падіння морального духу в підрозділах окупантів на Покровському напрямку. Офіцери 39-ї гвардійської мотострілецької бригади намагаються перевестися в тил, але командування погрожує їм дисциплінарними стягненнями.

російські офіцери на Покровському напрямку масово просяться в тил - АТЕШ

Агенти партизанського руху АТЕШ серед військовослужбовців зс рф зафіксували різке падіння морального духу в підрозділах окупантів на Покровському напрямку. Зокрема, у 39-й гвардійській мотострілецькій бригаді офіцери все частіше намагаються перевестися на спокійніші ділянки фронту або в тилові райони. Про це АТЕШ повідомляє у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Вище командування армії рф намагається придушити хвилю рапортів погрозами. Офіцерам пообіцяли дисциплінарні стягнення, пониження в посадах та повне блокування кар’єрного росту.

Рух АТЕШ зафіксував масштабні репресії проти релігійних громад в окупованому Криму05.01.26, 07:21 • 4706 переглядiв

За даними АТЕШ, від командирів на місцях вимагають: письмових звітів про "стабільну обстановку", яка не відповідає дійсності; підписання фіктивних документів про стан підрозділів; утримання позицій будь-якою ціною під загрозою трибуналу за відступ підлеглих.

Страх перед ЗСУ та місцевим населенням

Більшість офіцерів середньої ланки повністю демотивовані та погано орієнтуються в місцевих умовах. Покровський напрямок вони сприймають як "небезпечне заслання".

Окупанти перебувають у стані постійної напруги через страх перед ударами Сил оборони України та діями партизанів. Також загарбники впевнені, що місцеві жителі вже передали координати їхніх командних пунктів та маршрути пересування українській розвідці.

"АТЕШ": російські командири на Херсонщині відбирають виплати та кидають солдатів у "ями"03.01.26, 09:01 • 7386 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Збройні сили України