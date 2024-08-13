российские обстрелы в Донецкой области: 4 погибших, 4 раненых за сутки

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

  •  105112 просмотра
Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

  •  108727 просмотра
Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

  •  63312 просмотра
Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

  •  90659 просмотра
Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

  •  107372 просмотра
публикации
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

  •  135606 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  127770 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  152704 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  151289 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  291704 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

  •  43187 просмотра
Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

  •  65931 просмотра
Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

  •  102820 просмотра
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа 2024, 03:07  •  103538 просмотра
День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

11 августа 2024, 03:03  •  119450 просмотра
Актуальное
российские обстрелы в Донецкой области: 4 погибших, 4 раненых за сутки

российские обстрелы в Донецкой области: 4 погибших, 4 раненых за сутки

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 06:49  •  4893 просмотра

Read in English

Армия рф 6 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. 12 августа в результате ударов погибло 4 мирных жителей, еще 4 получили ранения. Повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.

Армия рф за сутки шесть раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате ударов рф 12 августа погибло 4 жителей Донецкой области, еще 4 человека получили ранения. Об этом сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 12 августа россияне убили 4 жителей Донетчины: 2 в Украинске, 1 в Торецке и Константиновке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения

- написал Филашкин в Telegram.

По словам Филашкина, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 13 августа выглядит следующим образом:

  • Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады разрушен дом, повреждены 6 домов и 2 социальных учреждения.
  • Покровский район. В Украинской Селидовской громаде 2 человека погибли и 1 ранен. Обстреляно Курахово, окрестности Очеретинской, Марьинской и Гродовской громад.
  • Краматорский район. В Торском Лиманской громады 3 дома разрушены и 4 повреждены. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, разрушен дом, повреждены 5 домов, промышленное здание, автомобиль и 2 линии электропередач; также в громаде повреждены 4 дома в Николаевке.
  • Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 2 ранены, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и нежилое здание. В Северске повреждены 3 дома.

"Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1839 человек, в том числе 126 детей", - рассказал Филашкин.

На Херсонщині росіяни поцілили у "швидку", є загиблий, серед 17 поранених двоє дітей13 августа 2024, 06:10 • 26204 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
siverskСеверск
toretskТорецк
kostiantynivkaКонстантиновка
bakhmutБахмут
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
  •  3374 просмотра

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Эксклюзив
"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"
  •  20390 просмотра

"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
  •  135606 просмотра

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
  •  107325 просмотра

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

Эксклюзив
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
  •  106484 просмотра

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

Эксклюзив
Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов
  •  80360 просмотра

Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов

Эксклюзив
Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА
  •  60902 просмотра

Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА

Эксклюзив
Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник
  •  95051 просмотра

Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник

Эксклюзив
Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога
  •  90922 просмотра

Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога

Эксклюзив
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
12 августа 2024, 06:58  •  100648 просмотра

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Популярные

Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

  •  107372 просмотра
Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

  •  90659 просмотра
Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

  •  63312 просмотра
Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

  •  108727 просмотра
Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

  •  105112 просмотра

Публикации

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

  •  135606 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  127770 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  152704 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  151289 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  291704 просмотра

Война

Войска рф ночью дронами атаковали гражданскую инфраструктуру Черниговщины: спасатели показали последствия

Войска рф ночью дронами атаковали гражданскую инфраструктуру Черниговщины: спасатели показали последствия

  •  1975 просмотра
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
Эксклюзив

  •  3389 просмотра
Украина и рф планируют продолжить транзит газа в Европу несмотря на боевые действия в курской области - Bloomberg

Украина и рф планируют продолжить транзит газа в Европу несмотря на боевые действия в курской области - Bloomberg

  •  3653 просмотра
российские обстрелы в Донецкой области: 4 погибших, 4 раненых за сутки

российские обстрелы в Донецкой области: 4 погибших, 4 раненых за сутки

  •  7239 просмотра
Доверенное лицо кремля: наступление ВСУ в курской области - унижение для путина

Доверенное лицо кремля: наступление ВСУ в курской области - унижение для путина

  •  10541 просмотра

политика

Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

  •  107373 просмотра
Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

  •  90666 просмотра
Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

  •  63325 просмотра
Байден обсудил с лидерами ЕС деэскалацию на Ближнем Востоке

Байден обсудил с лидерами ЕС деэскалацию на Ближнем Востоке

  •  53410 просмотра
Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

  •  108728 просмотра

Война

Войска рф ночью дронами атаковали гражданскую инфраструктуру Черниговщины: спасатели показали последствия

Войска рф ночью дронами атаковали гражданскую инфраструктуру Черниговщины: спасатели показали последствия

  •  1975 просмотра
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
Эксклюзив

  •  3389 просмотра
Украина и рф планируют продолжить транзит газа в Европу несмотря на боевые действия в курской области - Bloomberg

Украина и рф планируют продолжить транзит газа в Европу несмотря на боевые действия в курской области - Bloomberg

  •  3653 просмотра
российские обстрелы в Донецкой области: 4 погибших, 4 раненых за сутки

российские обстрелы в Донецкой области: 4 погибших, 4 раненых за сутки

  •  7239 просмотра
Доверенное лицо кремля: наступление ВСУ в курской области - унижение для путина

Доверенное лицо кремля: наступление ВСУ в курской области - унижение для путина

  •  10541 просмотра

политика

Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

  •  107373 просмотра
Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

  •  90666 просмотра
Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

  •  63325 просмотра
Байден обсудил с лидерами ЕС деэскалацию на Ближнем Востоке

Байден обсудил с лидерами ЕС деэскалацию на Ближнем Востоке

  •  53410 просмотра
Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

  •  108728 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  141190 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  142930 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  154234 просмотра

Экономика

Украина и рф планируют продолжить транзит газа в Европу несмотря на боевые действия в курской области - Bloomberg

Украина и рф планируют продолжить транзит газа в Европу несмотря на боевые действия в курской области - Bloomberg

  •  3653 просмотра
Курс валют на 13 августа: доллар и евро возобновили рост: курс валют на 13 августа

Курс валют на 13 августа: доллар и евро возобновили рост: курс валют на 13 августа

  •  12940 просмотра
Польский миллиардер планирует подать в суд на Meta из-за фейковой рекламы

Польский миллиардер планирует подать в суд на Meta из-за фейковой рекламы

  •  30730 просмотра
Во Львовской области разоблачена схема незаконного ввоза авто под видом гумпомощи

Во Львовской области разоблачена схема незаконного ввоза авто под видом гумпомощи

  •  39667 просмотра
Жилье, собственное дело, образовательные гранты: Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи

Жилье, собственное дело, образовательные гранты: Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи

  •  39312 просмотра

Киев

Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

  •  27761 просмотра
Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

  •  105113 просмотра
В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога

  •  41226 просмотра
В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

  •  31214 просмотра
Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

  •  30124 просмотра