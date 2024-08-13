российские обстрелы в Донецкой области: 4 погибших, 4 раненых за сутки

Армия рф за сутки шесть раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате ударов рф 12 августа погибло 4 жителей Донецкой области, еще 4 человека получили ранения. Об этом сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 12 августа россияне убили 4 жителей Донетчины: 2 в Украинске, 1 в Торецке и Константиновке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

По словам Филашкина, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 13 августа выглядит следующим образом:

Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады разрушен дом, повреждены 6 домов и 2 социальных учреждения.

Покровский район. В Украинской Селидовской громаде 2 человека погибли и 1 ранен. Обстреляно Курахово, окрестности Очеретинской, Марьинской и Гродовской громад.

Краматорский район. В Торском Лиманской громады 3 дома разрушены и 4 повреждены. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, разрушен дом, повреждены 5 домов, промышленное здание, автомобиль и 2 линии электропередач; также в громаде повреждены 4 дома в Николаевке.

Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 2 ранены, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и нежилое здание. В Северске повреждены 3 дома.

"Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1839 человек, в том числе 126 детей", - рассказал Филашкин.

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