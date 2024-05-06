Российские обстрелы нарушили электроснабжение в двух областях, в Донецкой области ранены 3 работников шахты - Минэнерго

Российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру в Сумской, Харьковской и Донецкой областях, оставив сотни тысяч людей без электроснабжения и еще более 260 - без газоснабжения. В Донецкой области в результате вражеского обстрела ранены 3 работника шахты. Аварийная помощь электричеством накануне не привлекалась. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью враг обстрелял энергетическую инфраструктуру в Сумской области. Одномоментно было обесточено более 400 тысяч абонентов в городе Сумы и населенных пунктах области. Также обесточивались потребители в Харьковской области. По состоянию на утро потребителей частично запитали. В Сумской области остается без напряжения 91 населенный пункт", - говорится в сообщении.

Также в Донецкой области, как указано, враг обстрелял территорию одного из энергетических объектов. Обошлось без пострадавших.

Вчера вечером, по сообщению, в Харьковской области из-за обстрела отключалась воздушная линия и подстанции облэнерго. Обесточились бытовые потребители. В течение часа их частично запитали.

В результате повреждений газопроводов в Харьковской области отключены от газоснабжения 263 потребителя, указали в Минэнерго.

Генерация и потребление

"За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Аварийная помощь не привлекалась. Сегодня в утренние часы по запросу НЭК "Укрэнерго" активирована передача излишков электроэнергии из энергосистемы Украины в энергосистему Польши", - сообщили в Минэнерго.

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи, как указано, вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. "Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались", - отметили в министерстве.

Из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи в течение дня ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ, добавили в ведомстве.

Состояние сетей

Сегодня ночью в Днепропетровской области в результате повреждения отключалась высоковольтная воздушная линия, а также оборудование на присоединенных к ней энергетических объектах. Продолжаются восстановительные работы, отметили в Минэнерго.

Чрезвычайные ситуации

В Донецкой области в результате вражеского обстрела одного из населенных пунктов в Покровском районе ранены 3 работников шахты. Они доставлены в больницу.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,39 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии в вечерние часы - 5362 МВт-ч.

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго