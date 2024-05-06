Російські обстріли порушили електропостачання у двох областях, на Донеччині поранено 3 працівників шахти - Міненерго

Російські війська обстріляли енергетичну інфраструктуру в Сумській, Харківській та Донецькій областях, залишивши сотні тисяч людей без електропостачання та ще понад 260 - без газопостачання. На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу поранено 3 працівників шахти. Аварійна допомога електрикою напередодні не залучалася. Про це повідомили в Міненерго, пише УНН.

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"Сьогодні вночі ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Сумщині. Одномоментно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у місті Суми та населених пунктах області. Також знеструмлювалися споживачі на Харківщині. Станом на ранок споживачів частково заживили. У Сумській області залишається без напруги 91 населений пункт", - ідеться у повідомленні.

Також на Донеччині, як вказано, ворог обстріляв територію одного з енергетичних об'єктів. Обійшлося без постраждалих.

Вчора ввечері, за повідомленням, у Харківській області через обстріл відключалась повітряна лінія та підстанції обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Впродовж години їх частково заживили.

Внаслідок пошкоджень газопроводів у Харківській області відключено від газопостачання 263 споживачі, вказали у Міненерго.

Генерація і споживання

"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога не залучалася. Сьогодні в ранкові години на запит НЕК "Укренерго" активовано передачу надлишків електроенергії з енергосистеми України до енергосистеми Польщі", - повідомили у Міненерго.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі, як вказано, вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. "Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися", - зазначили у міністерстві.

Через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі впродовж дня обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ, додали у відомстві.

Стан мереж

Сьогодні вночі на Дніпропетровщині внаслідок пошкодження відключалась високовольтна повітряна лінія, а також обладнання на приєднаних до неї енергетичних об’єктах. Тривають відновлювальні роботи, зазначили у Міненерго.

Надзвичайні ситуації

На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу одного з населених пунктів у Покровському районі поранено 3 працівників шахти. Їх доставлено до лікарні.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,39 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії у вечірні години – 5362 МВт-год.

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