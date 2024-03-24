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Российские крылатые ракеты направляются в Полтавскую область
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о крылатых ракетах, движущихся из Сумской области в направлении Полтавской.
В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве, столице Украины, объявлена воздушная тревога, жителей призывают немедленно укрыться в убежищах гражданской обороны.
Воздушная тревога: над Украиной запущены крылатые ракеты с российских бомбардировщиков Ту-95МС
Воздушные Силы информируют о ракетных угрозах и запусках крылатых ракет с российских самолетов Ту-95МС.
Зафиксировано движение ударных беспилотников на запад в Тернопольской области
Воздушные Силы информируют о перемещении ударных беспилотников в направлении западной части Тернопольской области.
Бои на Авдеевском направлении: российские войска пытаются захватить новые позиции - DeepState
На Авдеевском направлении продолжаются бои, в частности в районе Бердичева, где войска рф пытаются занять новые позиции.
Воздушные Силы информируют о перемещении ударных беспилотников по регионам
Военно-воздушные Силы сообщают о перемещении ударных беспилотников в разных регионах Украины.
В Хмельницкой области ликвидируют повреждения от российских обстрелов
В Хмельницкой области продолжаются работы по устранению повреждений, вызванных вражескими обстрелами: комиссии обследуют поврежденные здания, а жители подают заявки на компенсацию через программу "еВідновлення".
Байден подписал законопроект о бюджете на 1,2 триллиона долларов
Президент США Джо Байден подписал законопроект на сумму 1,2 триллиона долларов, призвав Конгресс принять дополнительное двухпартийное законодательство по национальной безопасности и охране границ.
российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС активизировались над Украиной
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о 14 стратегических Ту-95МС, которые осуществляют полет в юго-восточном направлении.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников на Житомирщине
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о потенциальной угрозе атаки беспилотников в Житомирской области.