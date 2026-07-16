российские города саратов и энгельс подверглись атаке беспилотников
Киев • УНН
В ночь на 16 июля беспилотники атаковали российские города саратов и энгельс. В энгельсе после взрывов возникли проблемы с электроснабжением и пожар из-за работы ПВО.
В ночь на четверг, 16 июля, российские города Саратов и Энгельс были атакованы беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что жители сообщают о большом количестве дронов и взрывах в городах.
В Энгельсе также сообщают о проблемах с электроснабжением после взрывов
Также местные жители сообщили, что в Энгельсе вспыхнул пожар в районе частных домов в результате работы ПВО.
ПВОшники сбивают цели прямо над головами местных жителей, а позже горят дома
Кроме того, сообщается, что удар был нанесен по авиабазе "Энгельс".
Напомним
4 марта в результате атаки беспилотников на Саратовскую область РФ было зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.
россия остановила саратовский НПЗ после атаки беспилотников - Reuters09.07.26, 20:14 • 4142 просмотра