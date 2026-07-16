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российские города саратов и энгельс подверглись атаке беспилотников

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

В ночь на 16 июля беспилотники атаковали российские города саратов и энгельс. В энгельсе после взрывов возникли проблемы с электроснабжением и пожар из-за работы ПВО.

российские города саратов и энгельс подверглись атаке беспилотников

В ночь на четверг, 16 июля, российские города Саратов и Энгельс были атакованы беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что жители сообщают о большом количестве дронов и взрывах в городах.

В Энгельсе также сообщают о проблемах с электроснабжением после взрывов

- говорится в одном из сообщений.

Также местные жители сообщили, что в Энгельсе вспыхнул пожар в районе частных домов в результате работы ПВО.

ПВОшники сбивают цели прямо над головами местных жителей, а позже горят дома

- пишут пользователи.

Кроме того, сообщается, что удар был нанесен по авиабазе "Энгельс".

Напомним

4 марта в результате атаки беспилотников на Саратовскую область РФ было зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

россия остановила саратовский НПЗ после атаки беспилотников - Reuters09.07.26, 20:14 • 4142 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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