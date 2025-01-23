Российские дроны атаковали Киевскую область: что повреждено
Киев • УНН
Силы ПВО сбили вражеские беспилотники над Киевской областью. В результате падения обломков повреждены 4 частных дома, кафе, автомобиль и электросети, пострадавших нет.
Российские войска сегодня, 23 января, нанесли очередной удар беспилотниками по Киевской области, из-за обломков повреждены 4 частных дома, кафе, автомобиль и электросети, пострадавших нет, сообщили и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник и в ГУНП в области в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью наш регион снова атаковали вражеские БпЛА. На Киевщине работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - сообщил Калашник.
По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, автомобиль, линия электросетей и здание кафе.
"По состоянию на 8:40 в одном из районов повреждены четыре частных дома, автомобиль, здание кафе и забор. Информация о пострадавших пока отсутствует", - подтвердили в полиции региона, показав последствия вражеского удара.