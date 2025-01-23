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Російські дрони атакували Київщину: що пошкоджено

Київ • УНН

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Сили ППО збили ворожі безпілотники над Київською областю. Внаслідок падіння уламків пошкоджено 4 приватні будинки, кафе, автомобіль та електромережі, постраждалих немає.

Російські війська сьогодні, 23 січня, завдали чергового удару безпілотниками по Київській області, через уламки пошкоджено 4 приватні будинки, кафе, автомобіль та електромережі, постраждалих немає, повідомили т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник та у ГУНП в області у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі наш регіон знову атакували ворожі БпЛА. На Київщині працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - повідомив Калашник.

З його слів, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль, лінію електромереж та будівлю кафе.

"Станом на 8:40 в одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль, будівлю кафе та паркан. Інформація про постраждалих наразі відсутня", - підтвердили у поліції регіону, показавши наслідки ворожого удару.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиївщина
kyivКиїв

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