Російські дрони атакували Київщину: що пошкоджено

Російські війська сьогодні, 23 січня, завдали чергового удару безпілотниками по Київській області, через уламки пошкоджено 4 приватні будинки, кафе, автомобіль та електромережі, постраждалих немає, повідомили т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник та у ГУНП в області у Telegram, пише УНН.

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"Уночі наш регіон знову атакували ворожі БпЛА. На Київщині працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - повідомив Калашник.

З його слів, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль, лінію електромереж та будівлю кафе.

"Станом на 8:40 в одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль, будівлю кафе та паркан. Інформація про постраждалих наразі відсутня", - підтвердили у поліції регіону, показавши наслідки ворожого удару.