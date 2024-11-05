Российская ракета вывела на орбиту спутники Ирана на фоне расширения связей

Российская ракета отправила на орбиту полезный груз в виде спутников, в том числе два из Ирана, что является отражением растущего сотрудничества между москвой и Тегераном, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Как сообщило сообщило российское космическое агентство "роскосмос", ракета успешно стартовала.

Как сообщается, космический корабль "Союз-2.1" стартовал по расписанию со стартовой площадки космодрома "Восточный" на Дальнем Востоке россии и вывел свой полезный груз на заданную орбиту через девять минут после запуска во вторник.

"роскосмос" сообщил, что два российских спутника "Ионосфера-М", предназначенные для мониторинга космической погоды вокруг Земли, и 53 малых спутника, в том числе два из Ирана, были успешно выведены на орбиту.

Среди 53 малых спутников два иранских спутника были идентифицированы как Kowsar, спутник для получения изображений высокого разрешения, и Hodhod, малый спутник связи. Также на орбиту был выведен российско-китайский студенческий спутник "Дружба ATURK".

Иранские спутники стали первыми, запущенными от имени частного сектора страны, причем Kowsar был изготовлен компанией Omidfaza, которая начала проектировать спутник в 2019 году, сообщило официальное иранское информационное агентство IRNA.

По данным IRNA, Kowsar рассчитан на три года, а Hodhod должен проработать четыре года.

Последний запуск спутника произошел на фоне расширения связей россии и Ирана в различных сферах и на фоне растущей критики со стороны Украины и Запада, что Тегеран предоставил москве беспилотники для использования в атаках на украинские объекты.

москва и Тегеран также планируют еще больше укрепить свои связи с помощью "всеобъемлющего стратегического партнерства", которое должно быть подписано во время запланированного визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в россию, дата которого еще не подтверждена.

Дополнение

В 2022 году российская ракета запустила иранский спутник наблюдения за Землей под названием Khayyam, который был построен в россии по запросу Тегерана. В феврале россия вывела на орбиту еще один иранский спутник под названием Pars-1. Pars-1 - это исследовательский спутник, который будет сканировать топографию Ирана с орбиты, сообщали тогда государственные СМИ Ирана.

Российские запуски спутников последовали за серией неудачных запусков гражданской космической программы Ирана за последние годы, включая пять неудачных запусков подряд для программы Simorgh, ракеты-носителя спутников.

Отдельная иранская космическая программа, которой руководит элитный Корпус стражей исламской революции страны, провела успешные запуски с военной базы за пределами Шахруда, расположенной к востоку от столицы Тегерана.

Спутниковые снимки, проанализированные Associated Press, показывают, что Израиль мог бомбить это место во время атаки на Иран 26 октября. Иран тогда заявил, что израильская атака нанесла минимальный ущерб.