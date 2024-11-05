Российская ракета вывела на орбиту спутники Ирана на фоне расширения связей

ukenru
Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
14:02 • 101076 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
12:50 • 109958 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
11:31 • 111693 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
10:00 • 111463 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 129968 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 114067 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 141511 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 151880 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 150283 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 164386 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ХАМАС отклонил мирное предложение Египта по Сектору Газа - Блинкин

ХАМАС отклонил мирное предложение Египта по Сектору Газа - Блинкин

01:08 • 26334 просмотра
Rheinmetall завершает строительство второго завода в Украине - Рютте

Rheinmetall завершает строительство второго завода в Украине - Рютте

01:14 • 76572 просмотра
россия планировала теракты на бортах гражданских самолетов Канады и США - WSJ

россия планировала теракты на бортах гражданских самолетов Канады и США - WSJ

01:59 • 54783 просмотра
В Израиле арестовали помощника Нетаньяху которого подозревают в передаче секретной информации

В Израиле арестовали помощника Нетаньяху которого подозревают в передаче секретной информации

02:36 • 51097 просмотра
Австралия передаст Украине 14 военных катеров для усиления морской обороны

Австралия передаст Украине 14 военных катеров для усиления морской обороны

03:11 • 67518 просмотра
публикации
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 115740 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 130005 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 163226 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 161373 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 236618 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 109401 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 116266 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 136743 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 141900 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 120839 просмотра
Актуальное
Российская ракета вывела на орбиту спутники Ирана на фоне расширения связей

Российская ракета вывела на орбиту спутники Ирана на фоне расширения связей

Киев  •  УНН

08:08 • 5235 просмотра

Read in English

Российская ракета «Союз-2.1» вывела на орбиту два иранских спутника вместе с другими космическими аппаратами. Запуск состоялся на фоне углубления сотрудничества между москвой и Тегераном.

Российская ракета отправила на орбиту полезный груз в виде спутников, в том числе два из Ирана, что является отражением растущего сотрудничества между москвой и Тегераном, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Как сообщило сообщило российское космическое агентство "роскосмос", ракета успешно стартовала. 

Как сообщается, космический корабль "Союз-2.1" стартовал по расписанию со стартовой площадки космодрома "Восточный" на Дальнем Востоке россии и вывел свой полезный груз на заданную орбиту через девять минут после запуска во вторник.

"роскосмос" сообщил, что два российских спутника "Ионосфера-М", предназначенные для мониторинга космической погоды вокруг Земли, и 53 малых спутника, в том числе два из Ирана, были успешно выведены на орбиту.

Среди 53 малых спутников два иранских спутника были идентифицированы как Kowsar, спутник для получения изображений высокого разрешения, и Hodhod, малый спутник связи. Также на орбиту был выведен российско-китайский студенческий спутник "Дружба ATURK".

Иранские спутники стали первыми, запущенными от имени частного сектора страны, причем Kowsar был изготовлен компанией Omidfaza, которая начала проектировать спутник в 2019 году, сообщило официальное иранское информационное агентство IRNA.

По данным IRNA, Kowsar рассчитан на три года, а Hodhod должен проработать четыре года.

Последний запуск спутника произошел на фоне расширения связей россии и Ирана в различных сферах и на фоне растущей критики со стороны Украины и Запада, что Тегеран предоставил москве беспилотники для использования в атаках на украинские объекты.

москва и Тегеран также планируют еще больше укрепить свои связи с помощью "всеобъемлющего стратегического партнерства", которое должно быть подписано во время запланированного визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в россию, дата которого еще не подтверждена.

Дополнение

В 2022 году российская ракета запустила иранский спутник наблюдения за Землей под названием Khayyam, который был построен в россии по запросу Тегерана. В феврале россия вывела на орбиту еще один иранский спутник под названием Pars-1. Pars-1 - это исследовательский спутник, который будет сканировать топографию Ирана с орбиты, сообщали тогда государственные СМИ Ирана.

Российские запуски спутников последовали за серией неудачных запусков гражданской космической программы Ирана за последние годы, включая пять неудачных запусков подряд для программы Simorgh, ракеты-носителя спутников.

Отдельная иранская космическая программа, которой руководит элитный Корпус стражей исламской революции страны, провела успешные запуски с военной базы за пределами Шахруда, расположенной к востоку от столицы Тегерана.

Спутниковые снимки, проанализированные Associated Press, показывают, что Израиль мог бомбить это место во время атаки на Иран 26 октября. Иран тогда заявил, что израильская атака нанесла минимальный ущерб.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
izrailИзраиль
tegeranТегеран
ukrainaУкраина
iranИран