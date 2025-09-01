$41.320.06
Эксклюзив
11:39
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
публикации
Эксклюзивы
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 19781 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 93813 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto1 сентября, 05:39 • 78192 просмотра
российская авиация в августе увеличила количество ударов КАБами по Украине

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Минобороны Украины сообщило о росте количества сброшенных российской авиацией управляемых авиационных бомб в августе до 4390 единиц. Всего за август зафиксировано 5027 боевых столкновений на фронте.

российская авиация в августе увеличила количество ударов КАБами по Украине

В августе российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 4 390 КАБов. Это больше, чем в предыдущем месяце (3 786 единиц), передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как сообщили в Минобороны, в течение августа по всей протяженности фронта сохранялась высокая интенсивность боевых действий. Враг не оставляет попыток дальнейшей реализации своих захватнических планов, продолжает активные боевые действия, пытаясь прорвать нашу линию обороны. 

Славянск подвергся ночной атаке рф: четыре "шахеда" и КАБы29.08.25, 08:55 • 3511 просмотров

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение месяца было зафиксировано 5 027 боевых столкновений. В частности, в течение суток 28 августа враг атаковал позиции наших войск более 190 раз.

рф игнорирует попытки мирового сообщества по завершению войны против Украины. Вместо этого авиация росармии наращивает воздушный террор. В августе возросло применение врагом авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (управляемых авиационных бомб). За 31 день последнего месяца лета российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 4 390 КАБов. Это больше, чем в предыдущем месяце (3 786 единиц). При этом самый высокий показатель использования КАБов в 2025 году все еще приходится на апрель – более 5 000 

- говорится в сообщении.

Армия РФ потеряла 850 военных и 49 артсистем за сутки - Генштаб01.09.25, 07:45 • 3214 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Государственная граница Украины
Вооруженные силы Украины
Украина