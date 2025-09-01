российская авиация в августе увеличила количество ударов КАБами по Украине

В августе российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 4 390 КАБов. Это больше, чем в предыдущем месяце (3 786 единиц), передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как сообщили в Минобороны, в течение августа по всей протяженности фронта сохранялась высокая интенсивность боевых действий. Враг не оставляет попыток дальнейшей реализации своих захватнических планов, продолжает активные боевые действия, пытаясь прорвать нашу линию обороны.

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение месяца было зафиксировано 5 027 боевых столкновений. В частности, в течение суток 28 августа враг атаковал позиции наших войск более 190 раз.

рф игнорирует попытки мирового сообщества по завершению войны против Украины. Вместо этого авиация росармии наращивает воздушный террор. В августе возросло применение врагом авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (управляемых авиационных бомб). За 31 день последнего месяца лета российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 4 390 КАБов. Это больше, чем в предыдущем месяце (3 786 единиц). При этом самый высокий показатель использования КАБов в 2025 году все еще приходится на апрель – более 5 000 - говорится в сообщении.

