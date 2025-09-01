$41.320.06
Ексклюзив
11:39 • 6144 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 65749 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 51716 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 92213 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 101535 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 93756 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 78142 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 34806 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24604 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 55123 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 19766 перегляди
російська авіація у серпні збільшила кількість ударів КАБами по Україні

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Міноборони України повідомило про зростання кількості скинутих російською авіацією керованих авіаційних бомб у серпні до 4390 одиниць. Загалом за серпень зафіксовано 5027 бойових зіткнень на фронті.

російська авіація у серпні збільшила кількість ударів КАБами по Україні

У серпні російська авіація скинула на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти 4 390 КАБів. Це більше, ніж попереднього місяця (3 786 одиниць), передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

Як повідомили у Міноборони, упродовж серпня на усій протяжності фронту зберігалась висока інтенсивність бойових дій. Ворог не полишає спроб подальшої реалізації своїх загарбницьких планів, продовжує активні бойові дії, намагаючись прорвати нашу лінію оборони. 

Слов'янськ зазнав нічної атаки рф: чотири "шахеди" та КАБи29.08.25, 08:55 • 3511 переглядiв

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, протягом місяця було зафіксовано 5 027 бойових зіткнень. Зокрема, упродовж доби 28 серпня ворог атакував позиції наших військ понад 190 разів.

рф ігнорує намагання світової спільноти щодо завершення війни проти України. Натомість авіація росармії нарощує повітряний терор. У серпні зросло застосування ворогом авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованих авіаційних бомб). За 31 день останнього місяця літа російська авіація скинула на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти 4 390 КАБів. Це більше, ніж попереднього місяця (3 786 одиниць). При цьому найвищий показник використання КАБів у 2025 році все ще припадає на квітень – понад 5 000 

- йдеться у повідомленні.

Армія рф втратила 850 військових та 49 артсистем за добу - Генштаб01.09.25, 07:45 • 3214 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Державний кордон України
Збройні сили України
Україна