Слов'янськ зазнав нічної атаки рф: чотири "шахеди" та КАБи
Київ • УНН
Російські війська атакували Слов'янськ вночі. Місто зазнало ударів КАБами та чотирма дронами типу "шахед" по промзоні та околицях.
У Донецькій області вночі російські війська атакували чотирма дронами Слов'янськ, повідомив у п'ятницю голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook, пише УНН.
Деталі
"У Словʼянську знов була неспокійна ніч", - написав Лях.
Голова МВА вказав, що близько 23:30 місто зазнало ворожої атаки КАБами. "Три одиниці - два по промзоні мкр-ну Лісний. Один - околиці мкр-ну Черевківка", - вказав Лях.
"Приблизно 01:00 - чотири БПЛА типу "шахед". Усі влучання - за межами житлової забудови мкр-ну Словкурорт. На щастя, без постраждалих", - зазначив Лях.
46 з 68 російських дронів знешкоджено над Україною29.08.25, 08:29 • 712 переглядiв