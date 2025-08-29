Славянск подвергся ночной атаке рф: четыре "шахеда" и КАБы
Киев • УНН
Российские войска атаковали Славянск ночью. Город подвергся ударам КАБами и четырьмя дронами типа "шахед" по промзоне и окрестностям.
В Донецкой области ночью российские войска атаковали четырьмя дронами Славянск, сообщил в пятницу глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook, пишет УНН.
Детали
"В Славянске снова была неспокойная ночь", - написал Лях.
Глава ГВА указал, что около 23:30 город подвергся вражеской атаке КАБами. "Три единицы - две по промзоне мкр-на Лесной. Одна - окрестности мкр-на Черевковка", - указал Лях.
"Приблизительно 01:00 - четыре БПЛА типа "шахед". Все попадания - за пределами жилой застройки мкр-на Славкурорт. К счастью, без пострадавших", - отметил Лях.
