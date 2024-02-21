российская армия атакует Херсон: в городе прогремели мощные взрывы

Армия рф атакует Херсон, в городе прозвучала серия мощных взрывов. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

"Херсон под вражеским обстрелом! В течение длительного времени армия рф атакует город с временно оккупированного левого берега. Серия мощных взрывов прозвучала, в частности, в прибрежной зоне", - сообщил Мрочко.

Он также призвал жители удержаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.

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