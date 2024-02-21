российская армия атакует Херсон: в городе прогремели мощные взрывы
Киев • УНН
В течение длительного времени армия рф атакует Херсон с временно оккупированного левого берега. В городе прозвучала серия мощных взрывов.
Армия рф атакует Херсон, в городе прозвучала серия мощных взрывов. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
"Херсон под вражеским обстрелом! В течение длительного времени армия рф атакует город с временно оккупированного левого берега. Серия мощных взрывов прозвучала, в частности, в прибрежной зоне", - сообщил Мрочко.
Он также призвал жители удержаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.
Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека21 февраля 2024, 10:35 • 25724 просмотра
российская армия атакует Херсон: в городе прогремели мощные взрывы
В течение длительного времени армия рф атакует Херсон с временно оккупированного левого берега. В городе прозвучала серия мощных взрывов.
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