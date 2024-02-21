Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Херсон ночью, ранив трех местных жителей, среди которых две женщины в возрасте 57 и 39 лет и 25-летний мужчина, сообщил глава Херсонской областной военной администрации.
Херсон ночью подвергся очередному удару российских войск, ранены трое местных жителей, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Этой ночью российские войска снова били по Херсону. Под огнем - частные и многоквартирные дома. Легкие ранения получили трое горожан. Две женщины, 57 и 39 лет, а также 25-летний мужчина
По его словам, всем пострадавшим врачи оказали медпомощь на месте.
"Под удар попали и дома семей, которые убегая от "большой воды", эвакуировалась из микрорайона Корабел. Этой ночью их новые дома обстреляла россия..." - отметил Прокудин.
Херсонскую область россияне атаковали 47 раз, четверо раненых21 февраля 2024, 06:18 • 23771 просмотр
Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека
Российские войска обстреляли Херсон ночью, ранив трех местных жителей, среди которых две женщины в возрасте 57 и 39 лет и 25-летний мужчина, сообщил глава Херсонской областной военной администрации.
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