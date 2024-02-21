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Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека

Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 10:35  •  21445 просмотра

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Российские войска обстреляли Херсон ночью, ранив трех местных жителей, среди которых две женщины в возрасте 57 и 39 лет и 25-летний мужчина, сообщил глава Херсонской областной военной администрации.

Херсон ночью подвергся очередному удару российских войск, ранены трое местных жителей, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Этой ночью российские войска снова били по Херсону. Под огнем - частные и многоквартирные дома. Легкие ранения получили трое горожан. Две женщины, 57 и 39 лет, а также 25-летний мужчина

- сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, всем пострадавшим врачи оказали медпомощь на месте.

"Под удар попали и дома семей, которые убегая от "большой воды", эвакуировалась из микрорайона Корабел. Этой ночью их новые дома обстреляла россия..." - отметил Прокудин.

Херсонскую область россияне атаковали 47 раз, четверо раненых21 февраля 2024, 06:18 • 23771 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон
Херсон вночі зазнав чергової ворожої атаки: поранено трьох людей
Kherson suffered another enemy attack at night: three people were wounded
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Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека

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Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека

Польша и Украина проводят экстренные переговоры из-за блокады пограничных переходов польскими фермерами

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В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство

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