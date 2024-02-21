Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека

рф демонстрирует, что оккупация Луганской и Донецкой областей является для нее необходимой, особенно перед выборами - Вениславский

По словам украинского депутата, россияне демонстрируют, что полная оккупация Луганской и Донецкой областей является жизненно важной для них, особенно перед переизбранием путина.