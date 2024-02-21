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Херсон вночі зазнав чергової ворожої атаки: поранено трьох людей

Київ • УНН

 • 29245 перегляди

Російські війська обстріляли Херсон вночі, поранивши трьох місцевих жителів, серед яких дві жінки у віці 57 і 39 років і 25-річний чоловік, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації.

Херсон вночі зазнав чергового удару російських військ, поранено трьох місцевих жителів, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цієї ночі російські війська знову били по Херсону. Під вогнем – приватні та багатоквартирні будинки. Легкі поранення отримали троє містян. Дві жінки, 57 та 39 років, а також 25-річний чоловік

- повідомив Прокудін у Telegram.

З його слів, усім постраждалим лікарі надали меддопомогу на місці.

"Під удар потрапила й домівки родин, які втікаючи від "великої води", евакуювалася з мікрорайону Корабел. Цієї ночі їх нові оселі обстріляла росія…" - зазначив Прокудін.

Херсонщину росіяни атакували 47 разів, четверо поранених21.02.24, 08:18 • 27422 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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