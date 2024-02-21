Херсон вночі зазнав чергової ворожої атаки: поранено трьох людей
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Херсон вночі, поранивши трьох місцевих жителів, серед яких дві жінки у віці 57 і 39 років і 25-річний чоловік, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації.
Херсон вночі зазнав чергового удару російських військ, поранено трьох місцевих жителів, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цієї ночі російські війська знову били по Херсону. Під вогнем – приватні та багатоквартирні будинки. Легкі поранення отримали троє містян. Дві жінки, 57 та 39 років, а також 25-річний чоловік
З його слів, усім постраждалим лікарі надали меддопомогу на місці.
"Під удар потрапила й домівки родин, які втікаючи від "великої води", евакуювалася з мікрорайону Корабел. Цієї ночі їх нові оселі обстріляла росія…" - зазначив Прокудін.
Херсонщину росіяни атакували 47 разів, четверо поранених21.02.24, 08:18 • 27422 перегляди