Херсонщину росіяни атакували 47 разів, четверо поранених
Київ • УНН
За минулу добу російські війська випустили 159 снарядів по Херсонській області в Україні, влучивши в житлові квартали і поранивши чотирьох людей.
По Херсонській області за минулу добу російські війська випустили 159 снарядів, влучивши в житлові квартали і поранивши чотирьох людей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 159 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 27 снарядів. Через російську агресію 4 людини дістали поранення
російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
ЗСУ спростували інформацію про зачищення плацдарму на лівобережжі Херсонщини20.02.24, 23:39 • 29570 переглядiв