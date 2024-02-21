Херсонскую область россияне атаковали 47 раз, четверо раненых
За минувшие сутки российские войска выпустили 159 снарядов по Херсонской области в Украине, попав в жилые кварталы и ранив четырех человек.
Еще плюс 1130 оккупантов, 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 406 080 человек личного состава и 6516 танков.
россияне трижды обстреляли Очаковскую громаду
Российские войска трижды обстреляли украинский город Очаков 20 февраля, обстреляв город и прилегающую акваторию артиллерийскими снарядами, но обошлось без жертв.
ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34
Командующий ВВС Украины сообщил, что они сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, а пилоту Су-35 посчастливилось спастись после маневрирования.
Во время отступления из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских военных - The New York Times
По оценкам The New York Times, во время отступления из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских солдат.
Над Днепропетровской областью сбили четыре российских беспилотника
Военные оперативно-тактической группировки "Восток" сбили 4 российских беспилотника "Шахид" над Днепропетровской областью поздно вечером 20 февраля.
На фронте за сутки произошло 66 боевых столкновений - Генштаб
Министерство обороны Украины сообщило о 66 боевых столкновениях вдоль линии фронта за минувшие сутки, когда Россия наносила воздушные и ракетные удары и обстреливала населенные пункты.
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по оккупантам - Генштаб
В Генштабе сообщили, что украинская авиация нанесла 15 ударов по российским войскам, поразив 10 мест сосредоточения личного состава и 5 зенитных установок, а ракетные войска нанесли удары по 9 местам сосредоточения, складу горючего и 12 артиллерийским позициям.
Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59
Украинские Воздушные силы уничтожили 13 из 19 ударных беспилотников "Шахид" и ракету Х-59, запущенную с территории России во время атак в нескольких регионах Украины в ночь на 21 февраля.
ЕС достиг соглашения по первой в мире схеме сертификации удаления углерода
ЕС соглашается создать первый реестр для сертификации и торговли единицами поглощения углерода от органического сельского хозяйства и промышленности, чтобы помочь достичь своей цели - чистого нуля выбросов к 2050 году.