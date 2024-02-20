ВСУ опровергли информацию о зачистке плацдарма на левобережье Херсонщины
Киев • УНН
Украинские военные отрицают заявления России о зачистке плацдарма на левом берегу Херсонской области.
Оперативное командование "Юг" проинформировало, что заявления о якобы уничтожении плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра не соответствует действительности, передает УНН.
Детали
Сил обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу
В оперативном командовании добавили, что сегодня россияне провели только один штурм, но из-за существенных потерь оккупанты отошли.
Дополнение
Перед этим министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что российская армия якобы взяла под контроль Крынки на левобережье Херсонщины.
Ситуация в Крынках сложная, но Силы обороны удерживают плацдарм - Гуменюк15 февраля 2024, 10:31 • 25235 просмотров
ВСУ опровергли информацию о зачистке плацдарма на левобережье Херсонщины
Украинские военные отрицают заявления России о зачистке плацдарма на левом берегу Херсонской области.
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