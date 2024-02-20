ВСУ опровергли информацию о зачистке плацдарма на левобережье Херсонщины

Оперативное командование "Юг" проинформировало, что заявления о якобы уничтожении плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра не соответствует действительности, передает УНН.

Детали

Сил обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу отметили в командовании.

В оперативном командовании добавили, что сегодня россияне провели только один штурм, но из-за существенных потерь оккупанты отошли.

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Перед этим министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что российская армия якобы взяла под контроль Крынки на левобережье Херсонщины.

Ситуация в Крынках сложная, но Силы обороны удерживают плацдарм - Гуменюк