ЗСУ спростували інформацію про зачищення плацдарму на лівобережжі Херсонщини

Оперативне командування "Південь" поінформувало, що заяви про нібито знищення плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра не відповідає дійсності, передає УНН.

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Сил оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу наголосили в командуванні.

В оперативному командуванні додали, що сьогодні росіяни провели лише один штурм, але через суттєві втрати окупанти відійшли.

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Перед цим міністр оборони росії Сергій Шойгу доповів путіну, що російська армія нібито взяла під контроль Кринки на лівобережжі Херсонщини.

Ситуація у Кринках складна, але Сили оборони утримують плацдарм - Гуменюк