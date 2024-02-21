російська армія атакує Херсон: у місті пролунали потужні вибухи
Київ • УНН
Протягом тривалого часу армія рф атакує Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. У місті пролунала серія потужних вибухів.
Армія рф атакує Херсон, у місті пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Херсон під ворожим обстрілом! Протягом тривалого часу армія рф атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега. Серія потужних вибухів пролунала, зокрема, у прибережній зоні", - повідомив Мрочко.
Він також закликав жителі втриматися подалі від вікон і пам'ятати про правило двох стін.
Херсон вночі зазнав чергової ворожої атаки: поранено трьох людей21.02.24, 12:35 • 29245 переглядiв