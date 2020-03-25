Российский истребитель Су-27 упал в море близ оккупированного Крыма

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78426 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 92588 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100926 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100318 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107946 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94914 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103963 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106260 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131252 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130382 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Российский истребитель Су-27 упал в море близ оккупированного Крыма

Российский истребитель Су-27 упал в море близ оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 22149 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В 50 километрах от города Феодосия в оккупированном Крыму в Черное море 25 марта упал российский истребитель Су-27, сообщают российские информагентства. В следующую минуту был зафиксирован сигнал аварийного маяка в этом районе, сообщила пресс-служба военного ведомства России, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

К месту предполагаемого падения самолета для поиска и спасения летчика подняты самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Но в этом районе сложные метеоусловия, поэтому поиски затруднены. Также для поисково-спасательной операции направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда.

Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны Южного округа. Боевой радиус самолета — 1200 километров. Экипаж состоит из одного пилота. Истребители используются для перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников, ведения воздушных боев, а также для воздушного прикрытия флота на удалении 300-400 километров от берега.

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Напомним, в оккупированном Крыму возбудили уголовное дело против Рефата Чубарова.

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