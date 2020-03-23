В окупованому Криму порушили кримінальну справу проти Рефата Чубарова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Його підозрюють в організації масових заворушень у 2014 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Слідчого комітету РФ.
“Слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації у Республіці Крим і місті Севастополі порушено кримінальну справу стосовно голови громадського об’єднання „Меджліс кримськотатарського народу“ Рефата Чубарова, якому інкримінується організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством (ч.1 ст. 212 КК РФ)”, — йдеться в повідомленні.
У Слідчому комітеті Російської Федерації заявляють, що “отримані докази причетності Чубарова до безпосередньої організації масових заворушень” біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Так, за версією російського слідства, 25 лютого 2014 року Чубаров, доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу організувати масові заворушення біля будівлі Верховної Ради і особисто керувати прихильниками “Меджлісу”.
Нагадаємо, ВР переносить слухання по Криму.