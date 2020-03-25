Російський винищувач Су-27 упав у море поблизу окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За 50 кілометрів від міста Феодосія в окупованому Криму в Чорне море 25 березня впав російський винищувач Су-27, повідомляють російські інформагенції. У наступну хвилину був зафіксований сигнал аварійного маяка в цьому районі, повідомила пресслужба військового відомства Росії, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
До місця ймовірного падіння літака для пошуку і порятунку льотчика підняті літак Ан-26 і вертоліт Мі-8. Але в цьому районі складні метеоумови, тому пошуки ускладнені. Також для пошуково-рятувальної операції спрямовані малий протичовновий корабель Чорноморського флоту і цивільні судна.
Винищувачі Су-27 входять до складу чергових сил протиповітряної оборони Південного округу. Бойовий радіус літака — 1200 кілометрів. Екіпаж складається з одного пілота. Винищувачі використовуються для перехоплення і знищення літаків і безпілотників, ведення повітряних боїв, а також для повітряного прикриття флоту на видаленні 300–400 кілометрів від берега.
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Нагадаємо, в окупованому Криму порушили кримінальну справу проти Рефата Чубарова.