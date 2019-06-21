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Российский депутат объяснил, почему сел в кресло спикера грузинского парламента

Киев • УНН

 • 15605 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов после возвращения в Россию объяснил, почему он сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблеи православия, что повлекло акции протеста в Тбилиси. Об этом он заявил в интервью изданию "Коммерсант", передает УНН.

Российский депутат объяснил, почему сел в кресло спикера грузинского парламента

"Никаких недомолвок по этому поводу не было. Куда меня приглашает сесть принимающая сторона - там я и розмищуюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председателю Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия - в данном случае я", - заявил Гаврилов.

Он отметил, что на таком же месте заседал в национальном парламенте Греции, в ливанском парламенте, в других парламентах, "и не было никаких проблем".

"Конечно, я готов работать хоть на приставном стульчике - честно, я скромный человек и не гонюсь за почестями. Мы корректно начали вести мероприятие. Я снова поблагодарил грузинской стороне за организацию, за душевность, за гостеприимство. Мы преподнесли подарки и начали обсуждать наши вопросы. Не было никаких проблем", - добавил Гаврилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол Украины в Грузии покинул съезд межпарламентской ассамблеи в знак протеста

Напомним, что 20 июня участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента.

Также участники протестов в Тбилиси разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта".

Грузинская оппозиция планирует вновь собраться на проспекте Руставели в Тбилиси в 19:00 в пятницу.

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