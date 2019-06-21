Опозиція збирається в п'ятницю продовжити акції протесту в Тбілісі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Опозиція планує знову зібратися на проспекті Руставелі в Тбілісі о 19:00 в п'ятницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Ми знову зберемося на проспекті Руставелі о 19:00. Нам з людьми потрібно буде узгодити план дій", - заявив лідер партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе.
"Те, що сьогодні зробив уряд, є абсолютно незаконним актом, спрямованим проти народу. О сьомій годині ми збираємося на проспекті Руставелі, де ознайомимо громадськість з нашим планом подальших дій. Зараз важливо з'ясувати, хто затриманий, хто знаходиться в лікарні і в якому стані ", - додав Вашадзе.
Георгій Вашадзе перебував разом з іншими лідерами опозиції у першого корпусу Тбіліського державного університету на проспекті Чавчавадзе. Зробивши кілька заяв про незаконність дій влади і намір продовжити протест, рано вранці в п'ятницю вони покинули територію.
Нагадаємо, учасники акції протесту споруджують барикади, перекривши тим самим рух на підйомі Варізісхеві. За їх словами, розходитися вони не мають наміру.
Раніше спецназ розігнав акцію протесту в Тбілісі: постраждали 14 мітингувальників і 38 правоохоронців.