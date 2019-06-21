Оппозиция собирается в пятницу продолжить акции протеста в Тбилиси
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Оппозиция планирует снова собраться на проспекте Руставели в Тбилиси в 19:00 в пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Мы снова соберемся на проспекте Руставели в 19:00. Нам с людьми нужно будет согласовать план действий", - заявил лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.
"То, что сегодня сделало правительство, является абсолютно незаконным актом, направленным против народа. В семь часов мы собираемся на проспекте Руставели, где ознакомим общественность с нашим планом дальнейших действий. Сейчас важно выяснить, кто задержан, кто находится в больнице и в каком состоянии", - добавил Вашадзе.
Георгий Вашадзе находился вместе с другими лидерами оппозиции у первого корпуса Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе. Сделав несколько заявлений о незаконности действий властей и намерении продолжить протест, рано утром в пятницу они покинули территорию.
Напомним, участники акции протеста сооружают баррикады, перекрыв тем самым движение на подъеме Варизисхеви. По их словам, расходиться они не намерены.
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