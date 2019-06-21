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Учасники протестів в Тбілісі почали будувати барикади

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Учасники протестів на проспекті Руставелі в Тбілісі споруджують барикади - вони складають на проїжджій частині стільці, столи, сміттєві урни. Про це повідомляє УНН з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".

Учасники протестів в Тбілісі почали будувати барикади

Частина протестуючих час від часу робить спроби переміститися ближче до будівлі парламенту, проте спецназ не дає їм такої можливості, знову і знову застосовуючи сльозогінний газ.

Раніше трьом постраждалим на акції протесту біля парламенту в Тбілісі проводять операцію в клініці Інгороква.

В клініку імені Інгороква продовжують привозити постраждалих на акції біля парламенту.

За словами адміністративного директора клініки Ніно Кочорашвілі, два пацієнти вже виписані.

За її словами, трьом пацієнтам, постраждалим на акції біля парламенту проводять операцію.

Нагадаємо, що поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі, стріляли гумовими кулями прицільно. В результаті зіткнень постраждали кілька десятків демонстрантів. Точна цифра на даний момент не відома.

Як повідомляв УНН, у будівлі парламенту Грузії сталося зіткнення в зв'язку з проведенням 26-ї Генеральної сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Активісти прийшли на мітинг з фотографіями президента Російської Федерації Володимира Путіна і спалили їх.

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