Після розгону акції протесту в Тбілісі трьом постраждалим проводять операцію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Трьом постраждалим на акції протесту біля парламенту в Тбілісі проводять операцію в клініці Інгороква. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Грузія Online".
В клініку імені Інгороква продовжують привозити постраждалих на акції біля парламенту.
За словами адміністративного директора клініки Ніно Кочорашвілі, два пацієнти вже виписані.
За її словами, трьом пацієнтам, постраждалим на акції біля парламенту проводять операцію.
Нагадаємо, що поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі, стріляли гумовими кулями прицільно. В результаті зіткнень постраждали кілька десятків демонстрантів. Точна цифра на даний момент не відома.
Як повідомляв УНН, у будівлі парламенту Грузії сталося зіткнення в зв'язку з проведенням 26-ї Генеральної сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Активісти прийшли на мітинг з фотографіями президента Російської Федерації Володимира Путіна і спалили їх.