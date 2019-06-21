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После разгона акции протеста в Тбилиси трем пострадавшим проводят операцию

Киев • УНН

 • 10597 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Трем пострадавшим на акции у парламента в Тбилиси проводят операцию в клинике Ингороква. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

После разгона акции протеста в Тбилиси трем пострадавшим проводят операцию

В клинику имени Ингороква продолжают привозить пострадавших на акции у парламента.

По словам административного директора клиники Нино Кочорашвили, два пациента уже выписаны.

По ее словам, трем пациентам, пострадавшим на акции у парламента проводят операцию.

Напомним, что полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, стреляли резиновыми пулями прицельно. В результате столкновений пострадали несколько десятков демонстрантов. Точная цифра на данный момент не известна.

Как сообщал УНН, в здании парламента Грузии произошло столкновение в связи с проведением 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Активисты пришли на митинг с фотографиями президента Российской Федерации Владимира Путина и сожгли их.

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